Población no respeta protocolos de bioseguridad. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

El subdirector de la Dirección Regional de Salud de Cusco, Javier Ramírez, mostró su preocupación ante la reacción de los ciudadanos en esta nueva etapa de convivencia social, pues las personas han salido de forma masiva a las calles.

El funcionario dijo que Cusco aún no ha llegado al pico de la pandemia y la provincia se encuentra a la mitad de la fase tres del nuevo coronavirus; es decir, un contagio comunitario que implica que aparecen casos locales de personas que no han estado en contacto directo con los casos importados. El virus ya está en la comunidad.

“Los contagios se han incrementado debido a la movilización de las personas, y en esta nueva etapa de convivencia, no estamos respetando las medidas de protección y salimos masivamente, podríamos tener una ola de contagios”, detalló.

Según explicó, la tendencia de contagios de la COVID-19 es entre 20 y 50 casos por día; mientras que en marzo era de 15. Advirtió que sus estadísticas señalan que el 80 % de las personas son asintomáticas y podrían propagar el contagio de la enfermedad de forma masiva.

“En los próximos días podríamos llegar a la fase cuatro, 'el pico de la pandemia' donde no se va a poder identificar la fuente del contagio”, indicó.

El profesional señaló que el aislamiento social era importante pues se podía mitigar un poco la transmisión del virus y no sobresaturar los servicios de salud.

“Antes del levantamiento de la cuarentena, había una buena contención ahora no podemos predecir el comportamiento de la transmisión del virus, ya que depende de la magnitud de la movilización de las personas. Esperamos no llegar a la situación de otras regiones; sin embargo, no podemos descartarlo”, finalizó.

Temen que ante incrementos de casos de la COVID-19, los hospitales colapsen | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Te sugerimos leer