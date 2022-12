Profesor de educación física se reinventó y ahora realiza transmisiones gratuitas en las redes sociales. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía.

Hugo Bernaloa López es docentes de educación física, pero desde el 2005 decidió dejar las aulas para abrir su propio gimnasio. Las cosas marchaban bien hasta que empezó el aislamiento social obligatorio que le hizo cerrar su negocio.

Sin embargo ante la insistencia de sus alumnos, abrió una página en Facebook desde donde comparte rutinas de ejercicios para niños, adultos y ancianos.

En el caso de las clases para niños, Hugo es acompañado por sus hijos de 11, 7 y 2 años, quienes realizan los ejercicios de acuerdo a su edad. Además realiza programas especializados para personas que llevan vidas sedentarias, a fin de que prevengan enfermedades durante la cuarentena.

"Mis alumnos me pedían que haga clases virtuales y para apoyarlos me aventó al Facebook, al principio tenía pánico de entrar a las redes sociales porque no es igual que estar frente a alguien. Sin embargo perdí el miedo en la primera transmisión", contó a RPP Noticias.

Hugo, promotor de Gimnasio en Cusco Huber Gym Express, cuenta que será difícil reabrir su local debido a las pérdidas económicas producto de la pandemia por la COVID-19. Por lo pronto, asegura que promoverá cursos virtuales con precios módicos, para poder mantener a su familia y sin dejar de hacer lo que más le gusta, enseñar.

