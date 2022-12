112 municipalidades de la región Cusco recibieron, en conjunto, una transferencia de más 12 millones de soles para la entrega de las canastas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía.

Los 112 gobiernos locales (provinciales y distritales) de la región Cusco recibieron, en conjunto, una transferencia de más 12 millones de soles para la entrega de las canastas de víveres a las familias más vulnerables y afectadas por la COVID-19. No todas las autoridades cumplieron adecuadamente con el encargo.

La Contraloría General de la República halló que muchas municipalidades incurrieron en faltas y hasta posibles delitos. En las listas de beneficiarios detectaron a personas que reciben apoyo de programas sociales, gente que recibió doble beneficio, entre otros.

Los informes concluyen que no se garantizó con la entrega de alimentos. Las situaciones adversas fueron comunicadas oportunamente a los titulares de las municipalidades supervisadas, para que adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Municipalidad Provincial de Cusco

La comuna cusqueña entregó canastas básicas familiares a personas que ya estaban consideradas en el bono S/380 “Yo me quedo en casa”. Esta situación fue reconocida por dicha comuna, que comunicó la realización de acciones para mitigar el riesgo advertido.

Municipalidad Distrital de Andahuaylillas

Andahuaylillas es un distrito de la provincia de Quispicanchi. Allí la Contraloría advirtió que se consignaron como beneficiarios de las canastas básicas familiares a 33 personas que también recibían apoyo de otros programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o contaban con ingresos de la Oficina de Normalización Previsional.

Municipalidad Distrital de Ccorca

En esta comuna de la provincia del Cusco, la Contraloría observó que los favorecidos con las canastas básicas fueron personas que tenían apoyo de programas sociales y a pensionistas activos con ingresos mensuales por parte de la Oficina de Normalización Previsional-ONP.

Municipalidad Distrital de Combapata

En el distrito canchino de Combapata, la visita de control y la revisión aleatoria de padrón de beneficiarios permitió ver que la entrega de canasta básica familiar se hizo, por ejemplo, a un ciudadano propietario de un inmueble de dos pisos, asegurado y con RUC vigente. "Signos exteriores de no pertenecer a la población vulnerable", dijo la Contraloría.

Asimismo, identificó a una beneficiaria que venía ya tenía apoyo de otro programa social a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Municipalidad Distrital de Coporaque

En la municipalidad de Coporaque, provincia de Espinar, se advirtió que se entregaron varias canastas a un mismo beneficiario. Además, en el padrón hubo inconsistencias, sobre todo en el registro de entrega de productos.

Municipalidad Distrital de San Pablo

En el distrito de San Pedro, en Canchis, se detectó que 14 ciudadanos, beneficiarios de la canasta básica, perciben ingresos económicos y 3 ciudadanos eran cónyuges de personas que también tenían ingresos fijos.

Municipalidad Distrital de Santiago

En la municipalidad de Santiago, la Contraloria advirtió que se adquirieron 2 mil 603 canastas sin tener la lista de beneficiarios. Al final se supo que 2 mil 162 figuraban en el padrón, no sé conoce el destino de 441 canastas. El ente supervisor informó además que 19 personas fueron registradas hasta dos veces, algunos DNI no son válidos y fueron consignadas personas no registradas en el Reniec

Te sugerimos leer