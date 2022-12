Exceso de velocidad por cansancio del conductor ocasionó accidente. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía.

El “exceso de velocidad” producto del “agotamiento físico del conductor”, fue el factor predominante en el accidente de tránsito de la empresa de transportes Expreso Internacional Palomino S.A.C., que dejó como saldo 21 personas fallecidas, en la ruta Cusco-Puerto Maldonado.

Esta es la conclusión que figura en el informe pericial emitido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Cusco (DIAT), de la Policía Nacional del Perú, sobre el accidente ocurrido la madrugada del pasado 1 de octubre, cuando el vehículo se despistó y cayó a un abismo de al menos 120 metros de profundidad.

Según la DIAT, el bus de placa de rodaje C8D-957, transitaba a una velocidad que superaba los 20 kilómetros por hora, considerado no razonable ni prudente en la vía.

A esto se suma el agotamiento físico y aletargamiento de Walter Guzmán Hampa (42), conductor del vehículo que, según el informe, manejó sin descanso por 5 horas seguidas, lo cual es considerado como un agravante.

Más irregularidades

En las observaciones, la DIAT asegura que la tripulación (piloto, copiloto y terramoza), fue la misma que brindó servicios en la ruta Lima-Cusco, que implica un promedio de 24 horas de viaje. Esta información fue alcanzada a la SUTRAN, para establecer turnos y horarios de trabajo.

Además, señala que no se puede establecer la velocidad del desplazamiento del vehículo siniestrado, esto se debe a que la empresa Palomino, no transmitió la información de su ubicación y eventos entre las 02:00 y 03:00 am, horas en las que se produjo el accidente.

Accidente fatal

El pasado 1 octubre, se dio cuenta del accidente de tránsito ocurrido en la ruta Cusco-Puerto Maldonado. El bus de la empresa de transportes Expreso Internacional Palomino S.A.C. cayó a un abismo dejando como saldo 21 personas muertas en el lugar de los hechos.

Las labores de rescate de los más de 30 heridos se prolongaron hasta la mañana del mismo día, la totalidad de las victimas fueron referidas a hospitales y clínicas de Cusco por la gravedad de sus lesiones.

El conductor del vehículo Walter Guzmán, murió en el lugar del siniestro. La familia señaló que el piloto estaba cansado pues partió algunas horas después de arribar a Cusco, procedente de Lima. La empresa Palomino, negó estas aseveraciones.

Las investigaciones continúan a cargo del fiscal provincial de Quispicanchi, Cesar Guevara. La SUTRAN estableció la suspensión de la ruta Lima-cusco, como sanción preliminar mientras duran las indagaciones.

Te sugerimos leer