El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. | Fuente: RPP Noticias

El exfutbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio fue víctima de un asalto cuando era atendido en una barbería del distrito de la Perla, en el Callao.

El asalto sucedió el último martes a las 5:30 de la tarde, cuando dos delincuentes armados ingresaron a la barbería y encañonaron a todos los presentes para despojarlos de sus pertenencias.

Registro del robo

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes muestran cómo los delincuentes amenazaron a los clientes y trabajadores del local con una pistola y una mini uzi, según informó la Policía.

Los delincuentes quitaron a Rebosio y al encargado del local sus billeteras y celulares. También se llevaron una consola de videojuegos y dinero de las ventas del día. Luego del asalto escaparon por un pasaje cercano y abordaron un auto de color negro con rumbo desconocido.

Reacción de Rebosio

Al respecto, el exfutbolista comentó que los delincuentes ingresaron y amenazaron con disparar a matar si alguien se movía. Si bien lamentó la pérdida de sus documentos, dijo que lo más importante era estar con vida.

“(Actué) de la forma correcta al decir no tengo nada (cuando amenazaron), ya no me moví y solo pensaba y rezaba para que no hagan nada a los que estaban ahí. Me fui a cortar, porque era el cumpleaños de mi mamá y nada, coincidí con este robo; pero gracias a dios estoy con vida”, dijo a ATV+.

