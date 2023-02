Este es el panorama afuera de la planta Criogas. | Fuente: RPP

La empresa distribuidora de oxígeno medicinal Criogas, en el Callao, no atenderá al público este jueves debido a la falta de seguridad y amenazas por parte de presuntos revendedores.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la planta y encontró a decenas de personas haciendo cola, con la esperanza de que el empresario Luis Barsallo, conocido como ‘El Ángel del Oxígeno’, decida abrir su negocio.

Criogas señaló ayer que ha decidido no atender este jueves debido a amenazas recibidas por parte personas que llegan para comprar oxígeno a bajo costo y, luego, revenderlo por elevadas sumas, aprovechando la alta demanda de este insumo médico.

En un comunicado, la empresa denunció que estas personas llegan con “documentos de dudosa credibilidad con la intención de lograr adquirir el preciado oxígeno para obtener un beneficio particular”.

En diálogo con RPP Noticias, Luis Barsallo dijo estar “indignado” por esta situación, ya que estima que estas personas se llevan alrededor del 50% del oxígeno para ser revendido en el mercado negro.

Por ello, pidió a las autoridades que le faciliten un padrón oficial de pacientes con la COVID-19, a fin de vender solo a quienes realmente necesitan y no a quienes buscan lucrar con la necesidad de la población.

“Queremos que alguna entidad del Estado nos apoye con un filtro, ya sea con un padrón oficial de pacientes, a fin de que esto no suceda. Ayer he sacado de la fila como a 45 personas que no tienen los documentos del caso y, luego, vienen con un certificado que seguro lo hacen ellos mismos”, comentó.

