Decenas de personas formaron largas colas desde tempranas horas de la mañana en la cuadra 6 de la avenida Alfredo Palacios, en el Callao, para intentar recargar balones de oxígeno medicinal o comprar uno de estos equipos necesarios para pacientes con COVID-19. Incluso, algunas de estas personas tuvieron que pernoctar en este lugar.

Estas personas esperan poder recargar los balones de oxígeno para sus familiares enfermos con el nuevo coronavirus. Varios de estos se encontraban frente al local del empresario Luis Barsallo, conocido como el 'Ángel del oxígeno' por vender este producto a un precio justo en medio de la pandemia que enfrenta el país.

Pese al gesto de este empresario, cabe precisar que el precio del oxígeno medicinal se ha incrementado de 15 a 20 soles el metro cúbico. Además, se ha reducido la capacidad de entrega, de 6 a 4 metros cúbicos, por cada una de las personas que llega a este lugar, debido a que se conoció que algunas personas lo adquieren para revenderlo.

"Necesito, por lo menos, dos balones tanqueados que me alcanza para 4 horas para cada uno (paciente). Por un paciente son casi 200 soles, por dos son 400 que tengo que gastarme a diario. He traído dos balones, pero solo me están considerando uno, así le enseñe mi certificado. Con uno no hago nada", señaló una mujer que estaba en la cola.

Hace unos días, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que un total de 2 000 balones de oxígeno serán distribuidos a las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus a nivel nacional, a fin de fortalecer las atenciones a los pacientes que luchan contra esta enfermedad.

Así lo confirmó el vocero de EsSalud, doctor Ivan Ayala, quien indicó que ante el aumento de pacientes con el nuevo coronavirus también incrementó la demanda de oxígeno medicinal que requieren los hospitales del seguro social en todo el país.

Ante esta situación, sostuvo que se busca garantizar el abastecimiento de este insumo, a través de puentes aéreos para brindar tratamiento oportuno a los pacientes contagiados. El vocero de EsSalud también presentó el segundo lote de 300 balones de oxígeno que serán enviados a las redes asistenciales del sur del país como Apurímac, Cusco, Juliaca, Puno, Ayacucho y Tacna.

