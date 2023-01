El informe recomienda al actual Gobernador Regional del Callao que disponga el inicio de las acciones administrativas. | Fuente: RPP Noticias

La Contraloría General de la República detectó que la Gerencia Regional del Desarrollo Social durante la anterior gestión del Gobierno Regional del Callao solicitó la adquisición de 110 mil panetones para ser repartidos entre la población de asentamientos humanos del Callao en el 2017, sin contar con un sustento técnico de la necesidad, sin el expediente de la actividad y sin los controles de su distribución, lo cual generó un perjuicio económico por S/ 549,450.99 contra la entidad.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, el 16 de agosto del 2017, el entonces Jefe de la Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento envió un informe al Gerente Regional de Desarrollo Social del GORE Callao en el que señaló que en diciembre de ese año se iba a programar un evento que iba a "coadyuvar a la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la integración poblacional" de 100 mil pobladores de asentamientos humanos del Callao.

Sin embargo, la adquisición de alimentos no se encuentra dentro de las funciones y competencias establecidas para la Oficina de Desarrollo Social. Pese a ello, se argumentó la necesidad de adquirir esos productos para distribuirlos entre la población beneficiaria.

Asimismo, los auditores evidenciaron que dicho pedido no se encuentra sustentado técnicamente con estudios especializados tales como: densidad poblacional, número de familias en la región Callao, agrupaciones sociales, comunidades y/o sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Inicialmente, el evento tenía previsto distribuir 40 mil panetones en el distrito del Callao; 45 mil en Ventanilla; 4 mil en La Perla; 4 mil en Carmen de la Legua; 4,500 en Bellavista y 2,500 en Mi Perú. No obstante, el pedido inicial fue ampliado en 10 mil panetones sin ningún sustento técnico a través de un informe, con fecha 27 de diciembre de 2017, emitido por el jefe de la Oficina de Desarrollo Social, quien en aquel entonces ejercía temporalmente las funciones de Gerente Regional de Desarrollo Social.

Los panetones adicionales se iban a distribuir en los distritos de Callao (3,500), Ventanilla (5,500) y Mi Perú (1,000); y entre los argumentos del pedido figuraba que existen pobladores en situación de “riesgo y vulnerabilidad” que también requieren ser atendidos.

Asimismo, de la revisión de las guías de remisión y las actas de entrega de bienes para los primeros 100 mil panetones, se evidenció que a la fecha de la solicitud de los panetones adicionales, aún no se habían terminado de repartir la totalidad de productos, estando pendiente la entrega de 40,873 panetones, por lo que dicho pedido no estuvo sustentado técnicamente, al no demostrarse la necesidad del pedido adicional.

En la fase de distribución de los panetones, los auditores verificaron que la documentación que sustenta la entrega de panetones para su reparto a la población objetivo considera 29 actas duplicadas, evidenciándose la falta de sustento de la entrega de 38,721 panetones.

Todos estos hechos expuestos ocasionaron el incumplimiento de la finalidad pública de la contratación y los objetivos establecidos para la actividad, al no estar acreditada la entrega a la población objetivo, desconociéndose el destino de 38,721 panetones y generando un perjuicio económico al GORE Callao por S/ 549,450.99.

