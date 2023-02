La intervención se dio en el parque Aeropuerto en el Callao. | Fuente: Composición

Este domingo una intervención policial contra 20 personas que jugaban fulbito en el Callao terminó con la muerte del civil Raymundo Choque Cersa y dejó dos efectivos policiales heridos, Marco Manchilla Quiroz y Javier Silva Zelada.

Gladys Amanes, esposa de Choque Cersa, denunció a través de RPP Noticias que los efectivos policiales se negaron a auxiliar a su esposo, pese a que este había recibido un impacto de bala.

"Les pedí ayuda y me respondieron que primero era su colega antes que mi esposo", contó. La mujer indicó además que cuando acudió para ayudar a su esposo, efectivos policiales le propinaron golpes.

"Cuando corro a auxiliar a mi esposo, este mal policía me metió un puñete en mi hombro y me dijo que no tienes nada que hacer acá", agregó.

El subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Lam, lamentó la muerte de este Choque Cersa, pero este indicó que los otros intervenidos agredieron físicamente a los agentes.

El general PNP dijo que se les hizo la voz de alto a las personas que se encontraban jugando fulbito en la loza deportiva; sin embargo, se mostraron agresivos, por lo que se tuvo que hacer el uso de la fuerza de forma legítima.

Negó que haya habido una negligencia en la intervención, luego de que se vean solo a dos policías enfrentándose a una turba de alrededor de 20 personas en las imágenes difundidas. Aclaró que estos agentes no actuaron solos.

Reclaman justicia

Tanto la esposa de la víctima como su sobrino exigen justicia y que se investigue a fondo las circunstancias del caso. A través de su cuenta de Twitter, Jorge Flores Tarrillo aseguró que él solo buscaba ayudar a los efectivos durante su intervención.

“Mi tío era un civil que pasaba por el lugar y quiso ayudar al policía que le disparó a matar. En nombre de mi familia exijo justicia. Mi tío era un tipo que buscó ayudar. La Policía se está blindando. Que esta muerte no quede impune”, escribió el sobrino de la víctima.

NUESTROS PODCASTS:

En este episodio de 'Espacio Vital', el doctor Elmer Huerta explica la función que cumple la mascarilla para evitar los contagios del nuevo coronavirus.

Te sugerimos leer