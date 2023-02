Los vecinos piden a las autoridades más seguridad en la zona. | Fuente: RPP

Delincuentes armados asaltaron a plena luz del día un taller mecánico ubicado en la avenida Los Alisos, en el Callao.

Los asaltantes -cuatro en total- llegaron al negocio en motos lineales haciéndose pasar por clientes, tras lo cual sacaron sus armas y encañonaron al propietario, Servando Hernández.

“Llegaron los ampones preguntando por aceite para automóviles. Luego, me sacan el arma de fuego y me mentaron la madre. Me metieron adentro y me dieron con la cacha del revólver en la cabeza”, comentó el agraviado.

“Adentro, uno me botó al piso y me dijo “No te muevas, porque vas a morir”. En eso, otro rebuscaba todo, buscaba el dinero”, denunció Hernández a través del Rotafono.

Los delincuentes se llevaron 600 soles de las ganancias del día y huyeron en las mismas motos lineales en las que llegaron. Las cámaras de seguridad de un negocio aledaño captaron el ingreso y huida de los hampones: el asalto duró apenas unos minutos.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para redoblar la seguridad en la zona, ya que desde que se han reactivado las actividades económicas ha aumentado sobremanera la delincuencia.

