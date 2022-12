Tras perpetrar el asalto, el ladrón escapó en un automóvil. | Fuente: Rotafono

Un delincuente armado asaltó una bodega del jirón Morro de Arica, en el barrio conocido como Cinco Esquinas, en el distrito chalaco de La Perla.

El asaltante amenazó con su arma al dueño del negocio, que le entregó las ganancias del día y un celular.

Rosa Valle dijo a RPP Noticias que el malviviente llegó a la bodega fingiendo ser un cliente, tras lo cual sacó su arma y encañonó a su esposo.

Inseguridad en La Perla

Los vecinos de Cinco Esquinas denunciaron que la zona se ha convertido en escenario de constantes robos y asaltos, por lo que exigieron a las autoridades de La Perla incrementar el patrullaje de serenos y policías.

“Por favor, que las autoridades se hagan presentes, no solo para mi seguridad sino para mis vecinos. No contamos con serenazgo, no hay cámaras. La junta vecinal ha pedido cámaras, pero le dijeron que no hay presupuesto”, contó Rosa Valle.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Callao: delincuente armado asaltó una bodega en La Perla

Te sugerimos leer