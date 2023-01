Las rondas fiscalizarán al candidato que llegue a la presidencia del Perú. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Cunarc Perú

El presidente de la Central Única Nacional de Bases de las Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), Santos Saavedra, señaló que las rondas fiscalizarán al candidato que llegue a la presidencia del Perú y más aún si se tratase del profesor Pedro Castillo, quien también ha sido rondero.

Saavedra dijo que para muchos ha sido una sorpresa tener como ganador a Castillo y atribuye su éxito a la identificación del pueblo con las propuestas del candidato frente a los reclamos sociales.

“Los pueblos siempre han estado marginados, no han sido tomados en cuenta. No hay que darle un cheque en blanco: 'si se elige a alguien y que haga lo que quiera'. No es así. Va a haber una fuerte fiscalización, mucho más si son parte de nuestro espacio social... Están en la obligación de hacer las cosas bien”, manifestó el dirigente.

El presidente de la Cunarc indicó que, durante los últimos años, la participación política de líderes regionales ha sido reducida y relegada por los políticos de la capital. “La respuesta a este proceso electoral es una respuesta contestataria al centralismo y la mala forma de hacer política”, señaló. Saavedra, quien vive en la región Cajamarca, centro de las rondas campesinas, indicó que la decisión del pueblo es "una sanción" a los políticos que han pasado por el poder, pero no han resuelto los problemas principales de los peruanos.

