Un joven identificado como Jaime Vera le gritó golpista al candidato a la presidencia del Perú, César Acuña Peralta, durante el pasacalle que encabezaba junto con sus congresistas en su visita a la ciudad de Cajamarca.

El joven expresó ante la prensa su rechazo al candidato y al partido que presenta.

"¡Golpista! ¡No te importa el Perú!", fue lo que gritó frente al candidato quien, parado sobre una camioneta, saludaba a las personas durante el recorrido por la plaza de armas. Algunos simpatizantes que acompañaban la comparsa, intentaron contener los gritos del joven.

Luego, al ser consultado por la prensa, el joven explicó por qué reaccionó de esta manera. "Yo he venido a mi plaza de armas y me encuentro con este señor que todavía me indigna. ¿Alguno de ustedes, señores periodistas, cree que toda la bancada de este señor votó por dar un golpe de Estado sin el permiso o sin la orden directa de este señor?", cuestionó.

Vera indicó también que con su acción no defiende el gobierno de Martín Vizcarra, sino la estabilidad política del país. “Defender a un presidente constitucional no es defender a un político en específico”, dijo.

El candidato por Alianza para el Progreso visitó la ciudad de Cajamarca como parte de su campaña política y encabezó un pasacalle por el centro de la ciudad acompañado de bandas y comparsas de carnaval.

