De 592 pruebas aplicadas en la provincia de La Mar, 140 personas dieron positivo a la COVID-19. | Fuente: Cortesía

Ciento cuarenta personas dieron positivo al nuevo coronavirus en la provincia de La Mar, zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), luego de una campaña masiva, informó Rubén Palomino, director de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de San Francisco.

En total, los equipos de respuesta rápida aplicaron 592 pruebas rápidas a los habitantes de los distritos de Anchihuay, Anco, Ayna - San Francisco, Canayre, Chungui, Llochegua, Samugari, Santa Rosa y Sivia.

Palomino señaló que el 70% de los 140 contagiados son asintomáticos y recalcó que deben seguir todas las instrucciones.

“Es lo que más preocupa, como no sienten nada, no tienen síntomas, estas personas, quizás, irresponsables y negligentes pueden estar transitando y la cadena de transmisión se extiende. Eso no nos ayuda mucho. Ellos tienen que estar en aislamiento, muy aparte que desarrollen la enfermedad o no, basta que tengan el diagnóstico positivo”, señaló Palomino.

Según la oficina de epidemiología de la Red San Francisco, el sector del Vraem, correspondiente a la región Ayacucho, registra 631 casos positivos acumulados de la COVID-19 y 11 fallecidos, desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus.

En la región, las provincias de Huamanga, Huanta, Lucanas y Parinacochas continúan en cuarentena.

Te sugerimos leer