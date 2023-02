Además de incumplir la prohibición de reuniones sociales, en el lugar había bebidas alcohólicas. | Fuente: Cortesía

Un total de 91 menores de edad fueron intervenidos por efectivos de la Unidad de Emergencia y de la comisaría en una fiesta de quinceaños, que se desarrollaba en una propiedad ubicada frente al Terrapuerto Municipal Libertadores de América, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, informó la Policía Nacional.

Según agentes de la VIII Macro Región Policial de Ayacucho, la propiedad intervenida está ubicada en la Manzana Q lote 14 de la avenida Los Artesanos es propiedad de Marisol Ataucusi, quien manifestó que prestó su domicilio para el desarrollo de la fiesta.

En la celebración, los menores no utilizaban las mascarillas de uso obligatorio, no respetaban el distanciamiento social, por lo que incumplían las restricciones dispuestas por el gobierno central ante el estado de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que no permite realizar actividades sociales.

Cuando los agentes ingresaron al local, los menores trataron de ocultar sus rostros y se colocaron las mascarillas. Hombres y mujeres formaron filas mientras que los policías detectaron las botellas de ron, vodka, gaseosas, entre otras bebidas alcohólicas.

En el interior del inmueble se intervino, además, a una pareja mayor de edad. Los los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley y la sanción correspondiente a cargo de la Fiscalía de Familia.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa), la región Ayacucho registra 5 429 casos, de los cuales, Huamanga sigue siendo la provincia con el mayor número de infectados por la COVID-19, con 4 192 casos. Y el distrito de Ayacucho metropolitano registra el mayor número de infectados con 2 221.

