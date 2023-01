La pandemia del nuevo coronavirus dejo sin acceso a la Educación a miles de niños en el Perú. | Fuente: Referencial

Los pobladores del anexo de Puncuhuacca, del distrito de San Pedro, provincia ayacuchana de Lucanas, denunciaron que aproximadamente más de 50 niños deben subir a los cerros y caminar 10 km para encontrar señal de internet y poder recibir educación.

Denunciaron a través del Rotafono de RPP que la directora de la institución educativa José de San Martín cambia la contraseña de la señal WiFi o apaga el modem dejando sin acceso a los estudiantes.

“No hay buena señal, no hay internet, antes había internet en la escuela, pero lo apagaron. Ahora hay más niños que han regresado no solo de inicial y primaria”, contó una vecina del lugar.

Sin embargo, Richard Llamocca, alcalde del distrito de San Pedro, dijo a RPP que la directora de la escuela cambio la clave a petición de un grupo de padres de familia para que jóvenes del nivel universitario e institutos, que regresaron junto a sus familias por el estado de emergencia, no usen el internet del centro educativo.

Esto habría generado algunos niños se queden sin acceso y dejen de recibir clases o no pueden enviar sus tareas a los maestros.

Llamocca confirmó que las diferentes comunidades y anexos de su distrito tienen serios problemas de acceso a internet y medios de comunicación, lo que dificulta el acceso al programa “Aprendo en Casa” del Minedu.

“El gran problema es que no tenemos acceso, no hay empresas de telefonía. Tengo una comunidad que no tiene ni señal de radio, es una comunidad totalmente aislada. Ya pedí apoyo a los ministerios de Educación y de Transportes, pero no nos atienden”, explicó el alcalde.

Desde la Dirección Regional de Educación y del Consejo Regional de Ayacucho indicaron que no sabían de estos problemas y realizarán acciones que den una solución.

El distrito de San Pedro se ubica en una zona de difícil y cuenta con 5 mil habitantes.

