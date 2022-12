Your browser doesn’t support HTML5 audio Pese a la recomendación del Ministerio de Salud y la OMS de no ingerir ese químico, Almícar Huancahuari insiste en consumirlo y recomendarlo.

Ochocientas personas con nuevo coronavirus fueron "tratados" con dióxido de cloro por Amílcar Huancahuari, el exjefe del comando regional COVID-19 de Ayacucho, a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud de no ingerir ese químico. Así lo dio a conocer el propio médico a RPP.

Amílcar refirió que él mismo toma esta sustancia hace 86 días y que, por ello, “ya no usa equipos de protección personal” durante la atención a pacientes infectados. En los picos más altos de contagios en la región, aseguró que atendía aproximadamente a 60 personas con el virus.

“La forma como yo me expongo, en realidad, para mucha gente es totalmente increíble porque yo no uso equipos de protección personal, que tienen los profesionales de salud. No porque yo no cuide mi salud o cosas por el estilo, sino porque yo considero que todo eso es innecesario si se toma las precauciones… Yo tomo todos los días (dióxido de cloro). Hoy es el día 86 del consumo de dióxido de cloro y no me he intoxicado en ningún momento” manifestó.

El médico indicó que tanto su esposa como hijos también lo consumen y no han sufrido consecuencias negativas. “No lo digo con el ánimo de contradecir a alguien (por la ilegalidad del producto), sino, yo mismo lo he experimentado”.

Además, precisó que cuando sus pacientes llegan con una saturación de oxígeno menor a 85%, los deriva al hospital porque requieren apoyo.

Esto dice la Dirección Regional de SaludAl ser consultado sobre el tema, Elvyn Diaz, director regional de Salud, señaló que la institución no avala la práctica y que no puede brindar mayor detalles del caso porque no conoce los historiales de los pacientes del Huancahuari.

Indicó que supervisarán los establecimientos de salud privados ante la denuncia que realizó la coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Rosa Muñoz, sobre el uso del dióxido de cloro.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, en Ayacucho se reportaron, aproximadamente, 20 casos de personas que llegaron con problemas digestivos al hospital regional por consumir dióxido de cloro, de los cuales, tres presentaron un cuadro grave y uno de ellos murió.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud, Ayacucho registra 13 611 casos positivos acumulados de la COVID-19 y 326 fallecidos.

