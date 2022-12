Ayacucho: Cinco congresistas participan de celebración e infringen normas sanitarias en Huamanga

Se realizó celebración como agradecimiento a los congresistas por declarar de interés nacional la creación del distrito de Santuario de Paccha. | Fuente: Facebook Perci Rivas

Los congresistas Javier Mendoza (Unión por el Perú), Perci Rivas (Alianza para el Progreso), Wilmer Cayllahua y María Cristina Retamozo (Frepap), y Daniel Olivares (Partido Morado) participaron de una ceremonia que congregó a 200 personas aproximadamente en el centro poblado de Paccha, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga.

Marino Ataucusi, el alcalde del centro poblado de Paccha, dijo a RPP que, efectivamente, se realizó esta celebración como agradecimiento a los congresistas por declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de “Santuario de Paccha”, luego de 40 años de gestión.

El alcalde justificó la realización de esta ceremonia argumentando que la pandemia del nuevo coronavirus no afecta a su jurisdicción.

"En el campo todavía no se ve tanto así, pero en las ciudades sí. Era nuestro agradecimeinto oportuno, cuando pasa el tiempo ya es algo muy distinto. Por ahí, quizás como autoridades nos hemos distraído, aunque no lo creo. En esos lugares todavía no hay esos contagios. Estamos confiados, Dios mediante no creo que vamos a sufrir (por la enfermedad)", dijo.

El alcalde justificó la realización de esta ceremonia argumentando que la pandemia del nuevo coronavirus no afecta a su jurisdicción. | Fuente: Facebook Perci Rivas

Según el vídeo publicado en redes sociales, por el equipo de prensa del congresista Rivas, se puede observar que la comitiva de autoridades fue recibida al ritmo de melodías andinas, además, los parlamentarios estrecharon la mano a los presentes. En lla actividad también participó el alcalde del distrito de Vinchos, Edwin Flores.

Esta celebración ocurrió a pesar que la provincia de Huamanga se encuentra en el nivel de alerta extrema, debido al incremento de contagios y fallecidos a causa de la COVID-19, por lo que las reuniones en espacios abiertos y cerrados se encuentran suspendidas.

El centro poblado de Paccha se encuentra a dos horas de la ciudad de Ayacucho y cuenta con más cinco mil habitantes distribuidos en cuatro anexos.

