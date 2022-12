El paro indefinido contra el proyecto Tía María inició el pasado 5 de agosto. | Fuente: AFP

El presidente de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, Jesús Cornejo, expresó este viernes su rechazo a la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María y aseguró que la ciudadanía continuará con sus protestas hasta que se logre una cancelación definitiva.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, Cornejo aseguró que esta medida no soluciona nada y que por el contrario ha enardecido a la población de Valle de Tambo. Aseguró que la paralización en la región Arequipa continuará, pues consideran que el Gobierno les ha engañado.

“Esto no va a permitir ninguna tregua, ninguna suspensión a la medida que está llevando la población de Valle de Tambo. En este momento la reacción de la población es peor que la que quizás hemos vivido en estos días, porque vemos un engaño a través del Gobierno pretender solucionar el problema con una suspensión”, dijo.

El paro indefinido inició el pasado 5 de agosto. | Fuente: AFP/RPP Noticias

Piden cancelación

Cornejo también se pronunció sobre las declaraciones del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, quien dijo que con la medida los conflictos quedarían superados. Según explicó, ellos no han designado a Candia para que sea su interlocutor y que este no puede decir nada sobre la protesta porque no conoce la problemática de Valle de Tambo.

“Nosotros desconocemos quien le ha facultado a Omar Candia para que sea el interlocutor de lo que realmente ha considerado arrancar esta suspensión. El alcalde Omar Candia no conoce perfectamente la problemática que tiene la población del Valle de Tambo y que es una autoridad que realmente ha significado la intervención”, dijo.

El representante de los pobladores comentó también que ha leído la resolución y que consideran que solo se trata de una estrategia del Gobierno para más adelante llevar a cabo el proyecto. Agregó no detendrán su protesta hasta que el Ejecutivo acceda a cancelar definitivamente la licencia de construcción.

