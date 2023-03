Vacuna rusa: Gobernador de Arequipa asegura que ya pidió a Vladimir Putin que le "regale" o "venda" el medicamento (Audio)

Your browser doesn’t support HTML5 audio Elmer Cáceres Llica aseguró que ayer hizo la solicitud al presidente de Rusia Vladimir Putin | Fuente: Gobierno Regional de Arequipa | Fotógrafo: Cortesía

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que ya ha solicitado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que le vendan o donen la vacuna que crearon para combatir el nuevo coronavirus.

La autoridad de Arequipa aseguró que envió el documento de pedido al mandatario de Rusia y también se comunicó con el embajador de ese país en el Perú, para solicitar la dotación de este inyectable, y que él sería el primero en ponerse la vacuna.

"El día de ayer le he mandado un documento al presidente Putin para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra la COVID-19, ojalá que el compañero Vladimir Putin, presidente de Rusia nos haga caso. Me he comunicado con el embajador de Rusia, aquí en Perú y me ha indicado que va hacer los esfuerzos posibles para que Arequipa puede tener esta vacuna", comentó la autoridad.

Durante su discurso en la provincia de Condesuyos, Cáceres Llica, exhortó al presidente, Martín Vizcarra, a no esperar la vacuna de Norteamérica y solicitar la venta de la que fue anunciada en Rusia.

Manifestó que, si el Gobierno no trae esa vacuna rusa, pedirá una la autorización de la presidencia del Consejo de Ministros, para comprar el inyectable y que el sería el primero en vacunarse.

“Yo considero y le digo al presidente Vladimir Putin, seré uno de los primeros en ponerme esa inyección porque confío en la palabra del presidente de Rusia, y sé que esa vacuna es efectiva para curar y prevenir el coronavirus”, agregó Cáceres Llica.

En otro momento, aseguró que el consumo de la carne de llama combate el nuevo coronavirus y debe ser promovida por el gobierno peruano.

"El consumo de alpaca y llama combate el coronavirus, ojo la llama, hay que consumir carne de llama, está comprobado científicamente que combate al COVID-19 que está matando a nuestra gente. Yo invito al pueblo de Arequipa y del Perú a consumir carne de llama que es riquísimo”, manifestó.

Estas declaraciones las realizó en la provincia de Condesuyos, donde ejecutó la trasferencia de más de 28 millones de soles a nueve municipalidades para la reactivación económica de la provincia luego de la pandemia del nuevo coronavirus.

El gobernador de Arequipa aseguró que él sería el primero en colocarse la vacuna que ya ha solicitado al presidente de Rusia Vladimir Putin | Fuente: Gobierno Regional de Arequipa | Fotógrafo: Cortesía

