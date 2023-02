La mujer sostuvo que los ciudadanos y visitantes no deberían verse afectados por una protesta. | Fuente: Facebook / Tacna Comunica

Una turista brasileña recriminó duramente a los pobladores que bloquearon la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, como parte de su protesta contra el proyecto minero Tía María.

La mujer, una de los cientos de personas perjudicadas por los bloqueos, se acercó a los dirigentes que eran entrevistados por los medios de comunicación y los cuestionó airadamente.

“Mire lo que han hecho con nosotros. ¿Por qué los peruanos son tan pasivos? No entiendo esto, es cosa de delincuentes. Hay personas sin comer ni ir al baño. Estoy enojada”, dijo casi entre lágrimas.

La turista dijo que vino al Perú junto con hijo, que tenía que participar en un campeonato en Arequipa. Sin embargo, debido al paro, han quedado varados en la carretera. “¿Dónde está la policía y el presidente de este país? Estoy cansada”, remarcó.

El video fue difundido por el portal Tacna Comunica y ha sido compartido masivamente en las redes sociales, generando opiniones a favor y en contra.

“Uno viene a dejar plata a este país. En Brasil no pasa esto. Nosotros no tenemos la culpa. Los camioneros, los hombres, ¿por qué no se ponen los pantalones?”, remarcó la mujer, quien consideró que los ciudadanos y visitantes no deben perjudicarse por las manifestaciones.

