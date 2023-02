Pobladores del valle agrícola del Tambo marchan en contra del proyecto minero Tía María este lunes. | Fuente: Foto: EFE

Los dirigentes del Valle del Tambo, en la región de Arequipa, afirmaron este miércoles que su decisión de rechazar el proyecto minero Tía María es definitiva porque los miles de habitantes de esa zona defienden su modo de vida vinculado a la agricultura.

"El 27 de septiembre del 2009 hicimos una consulta vecinal para definir si la gente quería o no quería este proyecto, los resultados fueron realmente contundentes: el 97,7 % le dijo no al proyecto Tía María", explicó a Efe Miguel Meza, vocero de la Defensa del Valle del Tambo.

En diálogo con RPP Noticias, el dirigente señaló que la población de la zona respalda al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y al "ultimátum" de 3 días o 72 horas que le dio al presidente Martín Vizcarra para cancelar la licencia a Tía María pese a los intentos del jefe de Estado de instalar una mesa de diálogo en el Valle del Tambo con representantes del Ejecutivo.

"Ya el pueblo ha dicho que no, porque ya las cosas están determinadas y nunca tuvimos la presencia del Estado hasta el momento en el Valle del Tambo, pero sí parece que el Gobierno ha escuchado a la empresa Southern y a los grupos de poderes como la Confiep que insisten hasta que han dado la licencia de construcción", reprochó.

Además, cuestionó que en la mesa de diálogo que busca instalar el Ejecutivo en la zona se pretenda tratar solo la necesidad de ejecutar el proyecto minero Tía María y no los beneficios del desarrollo de la actividad agrícola. "El Valle del Tambo ha elegido vivir con la agricultura, no con la empresa minera Southern", dijo.

Miguel Meza, vocero de la Defensa del Valle del Tambo, en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Por su parte, el dirigente Ricardo Quispe Aguilar, miembro de la Coordinadora de Lucha Social de la provincia de Islay y el Valle del Tambo, recordó que una asamblea popular en el valle acordó exigir "la cancelación de la licencia de construcción" que otorgó el Gobierno la semana pasada a Southern Perú, filial del Grupo México.

"Es un no técnico, un no legal y un no social, por ningún lado se puede introducir o nos pueden decir técnicamente, legalmente o socialmente, que estamos equivocados", enfatizó el dirigente, quien llegó a Lima para participar en la presentación del reporte Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

La empresa Southern, por su parte, reiteró que, pese a recibir la licencia, no comenzará a desarrollar el proyecto "sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo para absolver las inquietudes y dar las garantías que la población necesita a fin de lograr un contexto social más favorable". Sin embargo, Ricardo Quispe señala que "todo el sur del país" apoya su protesta, porque buscan "garantizar que las futuras generaciones tengan agua limpia, agricultura limpia, turismo limpio y pesca artesanal".

"Tenemos el agua más limpia y van a contaminarla", sostuvo antes de preguntar si en Perú "¿manda la empresa privada o manda el Gobierno?", ya que el anuncio de la licencia de construcción fue hecho público por Southern y no por el Ejecutivo.

