El paro programado por más de 30 organizaciones afiliadas a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) en esa región podría “crecer a nivel macrorregional” en protesta al proyecto Tía María, según comentó el dirigente del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En declaraciones a RPP Noticias, el dirigente aseguró que se han reunido en los últimos días con dirigentes de varias ciudades de la región Arequipa para que se unan a la paralización que iniciará este 5 de agosto. En esa línea explicó que han conversado con dirigentes de Moquegua para que se sumen.

“Hoy hubo comunicación del sector de Moquegua y es posible que esto pudiera crecer a nivel macrorregional (…) Creo que esto va a crecer aún más y podría radicalizarse el lunes en el Valle de Tambo en la provincia de Islay”, dijo.

El dirigente advirtió sobre una posible escalada del conflict.o | Fuente: Andina/ RPP Noticias

Sobre detractores a medida de fuerza

El dirigente reiteró que están esperando que el presidente Martín Vizcarra les anuncie la cancelación del proyecto y aseguró, que si bien existe gente que puede estar en contra de sus medidas de fuerza, continuarán con sus protestas.

“Definitivamente puede haber gente que no esté de acuerdo, por ejemplo, el alcalde provincial de Arequipa ha mencionado que quiere una tregua por aniversario, pero las fuerzas vivas los agremiados la FDTA han mencionado que han reafirmado que irán al paro indefinido a partir del lunes”, comentó.

Vizcarra recurre a aprobación popular para el proyecto minero

Las declaraciones del dirigente se dan luego de que el presidente Vizcarra asegurara en Moquegua que el proyecto minero Tía María no se ejecutaría si es que no cuenta con la aprobación de la población arequipeña.

“El proyecto Tía María, si no tiene el consenso, si no tienen la aprobación de la población, de los agricultores y las autoridades, no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto y estamos de acuerdo”, comentó.

