Tía María | Accidentada reunión entre Martín Vizcarra y las autoridades del sur por el proyecto minero

No se vislumbra el fin del conflicto social. La tarde de este miércoles, durante la reunión entre las autoridades arequipeñas y el presidente Martín Vizcarra para buscar una salida a los desacuerdos por el proyecto minero Tía María, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, y otros tres burgomaestres distritales se retiraron de la sala, alegando que se han sentido "engañados". "Sentimos que ha habido una emboscada", comentó.

En declaraciones a la prensa, Edgar Rivera cuestionó que no se permita el ingreso de la prensa a la reunión."No hemos venido para una mesa de diálogo, porque nuestros hermanos del Valle de Tambo se están matando. Le hemos recomendado constantemente al presidente que no era momento de otorgar una licencia de construcción. Lamentablemente, lo entregó en un momento social no bueno; tenemos varios días de pato y no vemos una solución inmediata", dijo.

El corresponsal de RPP informó que posteriormente abandonó la reunión el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien junto a los cuatro alcaldes ingresaron a otro ambiente de la Biblioteca Regional para un diálogo privado.

Minutos después, el jefe del Estado salió de la sala donde se celebra el encuentro con los gobernadores y los ministros, y se dirigió al otro recinto para retomar una conversación privada con Cáceres y las alcaldes sobre el proyecto Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para la construcción de la mina de cobre.

La cita entre el Poder Ejecutivo y las gobiernos subnacionales comenzó poco después de la 06:00 de la tarde en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

El mandatario llegó a Arequipa junto al titular del Gabinete Nacional, Salvador del Solar, y los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Defensa, para reunirse con autoridades de la macrorregión sur tras el inicio de las protestas ciudadanas contra la iniciativa extractiva que dejan al menos tres policías resultaron heridos durante el desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, que había sido tomada por pobladores del Valle de Tambo.

