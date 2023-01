Joven madre recuperó sus 8 mil soles gracias a la acción honrada de dos policías. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

Una joven madre de familia recuperó 8 mil soles gracias a la acción honrada de los suboficiales de la policía Gerardo García Díaz y Alan Zeballos Nina.

Los efectivos realizaban un patrullaje a caballo por los alrededores del campo ferial Cerro Juli, donde se realiza la Convención Minera, y encontraron una mochila que continúa 8 mil soles y documentos personales de ella y de su hijo.

“Fue de gran ayuda encontrar los DNI en la mochila. Con esos datos empezamos a tratar de ubicar a la dueña”, contó Zaballos Nina.

Cuando se dirigían a la comisaría del distrito de Bustamante y Rivero, se cruzaron en el camino con la señora Olivia Quispe, quien estaba desesperada por la pérdida de su mochila.

Luego del reconocimiento de sus pertenencias, los policías procedieron a devolverle la mochila luego de elaborar una constancia de la entrega.

“Solamente quiero agradecer a los policías por el apoyo, ya que por mi descuido casi pierdo el dinero, pero ellos me ayudaron. La mochila se me perdió cuando me detuve a buscar un lugar para que mi hijito miccione”, dijo Olivia.

El dinero, agregó, era para comprar víveres para el restaurante donde trabaja en Espinar Cusco. Cerca al campo ferial de Cerro Juli se ubican los mercados de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Alan Zeballos Nina pertenece a la Policía hace 12 años y Gerardo García Díaz hace 15. Ambos son ahora integrante de la División de Caballería.

Te sugerimos leer