La región Arequipa enfrenta el peor momento de la segunda ola de contagios de la COVID-19. Según los reportes de la Gerencia Regional de Salud, en los últimos días más de cinco mil personas dieron positivo al nuevo coronavirus y 215 fallecieron.

Ese reporte indica que hay cerca de 11 mil casos activos de COVID-19 y que más de 850 personas se encuentran internadas en clínicas y hospitales. Además, 113 luchan por su vida en las unidades de Cuidados Intensivos o de Trauma Shock.

“Es un momento bastante difícil para Arequipa, incluso más difícil que la primera ola, el más difícil de la pandemia. Nuestro hospital está lleno, al borde del colapso, estamos al límite”, dijo Edilberto Salazar, gerente de la Red Asistencial de EsSalud.

El incremento de casos provocó que los hospitales Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud y Honorio Delgado Espinoza reciban el triple de pacientes COVID-19 en comparación a meses anteriores.

El jefe de áreas críticas de los hospitales de EsSalud, Arturo Zarate, dijo a RPP Noticias que la situación se vuelve incontrolable en los últimos días. “Recibimos hasta 150 pacientes con síntomas graves tras contagiarse con la COVID-19, antes se recibían solo 20”, indicó.

Los hospitales de EsSalud y del Minsa no tienen camas UCI disponibles para los pacientes graves y cuando se desocupa una se debe escoger entre 30 personas, como el caso del Honorio Delgado.

“Hay una junta médica que decide a qué paciente asignar la cama UCI. Se evalúa edad, si tiene enfermedades preexistentes y sus posibilidades de curarse”, dijo Richard Hernández, director del hospital Honorio Delgado.

el señor Roberto Quispe logró curarse de la COVID-19 sin mayores inconvenientes, pero su esposa Rosa, de 60 años, que tiene cáncer también se contagió y está a la espera de una cama, para ser hospitalizada en el Honorio Delgado | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Hospitales colapsados en la región Arequipa

En Arequipa, tampoco hay camas de hospitalización para pacientes leves o moderados. El señor Roberto Quispe contó a RPP Noticias que su esposa, Rosa, de 60 años, que tiene cáncer, está a la espera de una cama para ser internada en el Honorio Delgado.

“Yo me contagié y no tuve muchos problemas y me curé, pero ella también se contagió y tiene leucemia, ahora está mal. Estamos esperando una cama para que sea hospitalizada”, dijo.

Ante esta situación, el hospital Goyeneche que solo atendía pacientes con otras enfermedades, ahora también recibirá pacientes COVID-19 hasta que pase la segunda ola, explicó su director Juan Luis Herrera Chejo.

“Debido al incremento de pacientes COVID en la región nos hemos visto en la necesidad de ampliar la oferta para este sector. Por eso hemos suspendido la atención en consultorios externos y de cirugías programadas, también se restringirá el ingreso de los familiares de los pacientes hospitalizados”, explicó.

Por su parte, EsSalud en coordinación con el Gobierno Regional Arequipa, habilitará camas con alto flujo de oxígeno en el Centro de Aislamiento de Cerro Juli. Para ello instalará tres plantas de oxígeno.

El fin de semana se traslado a este recinto 100 paciente con síntomas moderados desde el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo.

“Los pacientes internados, en su mayoría, son menores de 55 años. Y 48 personas están a la espera de una cama UCI desde hace 15 días con pronóstico reservado, Hoy pondremos en funcionamiento otras 12 camas UCI”, indicó Edilberto Salazar.

Piden confinamiento en Arequipa

Para evitar que la curva de contagios y muertes siga creciendo en Arequipa, el personal de salud está a favor de que se dicte una cuarentena estricta durante 15 días.

La Gerencia Regional de Salud a través del oficio 229-2021 pidió el pasado 21 de mayo al Gobierno Central la declaratoria de cuarentena por 15 días en toda la región Arequipa debido al incremento de contagios y de muertes a causa del nuevo coronavirus.

“Yo mande un documento al Comando COVID-19 de Arequipa y al Ministerio de Salud donde pido dos semanas de tregua, de respiro, para nosotros poder para estar pandemia. Si no hacemos esto, este problema va a empeorar”, dijo Zalazar Zender de EsSalud.

Al alcalde de Arequipa, Omar Candia, no le gustó la idea de que se decrete esta medida ya que considera que hay varios sectores económicos afectados y en proceso de recuperación.

“No me cierro a esa posibilidad. Esa debería ser la última razón de ser. En todo caso el pedido debe ser realizado por el personal de salud a las autoridades competentes (PCM)”, dijo.

Mientras que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, no se pronunció al respecto. Él en las últimas semanas visita diversos distritos de la región para realizar ceremonias de colocación de primeras piedras o la entrega de obras generando aglomeraciones en medio de bailes, como se observa en las redes sociales de la Gobierno Regional de Arequipa.

