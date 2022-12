El rector de la Unsa, Rohel Sánchez, defendió su decisión de excluir a la Facultad de Derecho. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Javier Lizárraga, emitió un comunicado mostrando su 'preocupación y molestia' por la decisión del rector Rohel Sánchez de excluir a los profesionales de su escuela profesional en la elaboración de las preguntas para el examen de conocimientos a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “La Facultad de Derecho es el órgano natural o por lo menos central, en una tarea como la de elaborar preguntas para un examen de filosofía, doctrina, normativa, jurisprudencia, historia en el ámbito jurídico, tanto nacional como internacional”, expresó Lizárraga en su comunicado. La Comisión Especial para la elección de los miembros de la JNJ, encargó a cuatro universidades del país, entre ellas la UNSA, la elaboración de un banco de 60 preguntas para de allí escoger las que se incluyeron en el examen realizado el último domingo. De los 104 postulantes, solo 3 aprobaron la evaluación. El rector Rohel Sánchez, manifestó que decidió pedir a la Escuela de Postgrado que elabore esas preguntas porque en la Facultad de Derecho había el riesgo de que se filtren las preguntas y había un conflicto de interés porque tres docentes de esa facultad postularon a la JNJ. “Derivarlo a la Facultad de Derecho generaba un conflicto de intereses, el tiempo nos ha dado la razón, había tres docentes que han participado en este proceso y no era pertinente abrir el banco de preguntas con ellos, entonces optamos trabajarlo con expertos de la escuela de postgrado”, dijo Sánchez a RPP. Por su parte, Lizárraga manifestó que esperan una respuesta oficial del rector sobre las razones de su exclusión que no se tomó en Asamblea Universitaria. “Expresamos la preocupación y molestia de profesores y estudiantes al conocer la noticia, arriba referida, y no haber participado en el encargo que nunca llegó a la Facultad”, se lee en el comunicado del decano.

