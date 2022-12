Proyecto agrícola busca irrigar 38 mil hectáreas. | Fuente: Archivo

El Gobierno anunció esta tarde que los ministros de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y de Agricultura, Jorge Montenegro, viajarán a la ciudad de Arequipa, para destrabar el proyecto Majes Siguas II, que esta paralizado desde diciembre del 2018.

El titular de Agricultura explicó que el presidente Martín Vizcarra dispuso que con la ministra de Economía se reunieran con el Gobierno Regional de Arequipa, para debatir o poner en mayor transparencia el convenio que enviaron para destrabar el proyecto.

Este acuerdo consiste en que el proyecto este debe ser transferido al Gobierno Central de forma temporal para destrabarlo y luego retorna al gobierno regional, para su administración y mantenimiento.

La principal traba es que la adenda 13 involucra que el Estado ponga 104 millones de dólares, para el cambio del sistema de riego propuesto por la concesionaria Cobra.

“Sé que está debatiéndose en el Consejo Regional para cambiar la titularidad como concedente, para poder destrabar y echar andar de forma rápida, toda vez que está suspendido hasta el 30 de octubre. Si no se destrabada se paraliza el proyecto”

Lo que no dijo Montenegro o desconoce es que el Consejo Regional de Arequipa ya votó en contra de la firma de este convenio. De los 14 consejeros 9 votaron dijeron que no, cuatro a favor y uno no emitió su voto por estar delicado de salud.

El consejero regional, José Luis Hancco, dijo que esto demuestra que no había apuro para debatir la firma del convenio a fines de agosto y que pudieron hacerlo con calma antes del 30 de octubre.

“Hay muchas cosas que se tienen que aclarar. Estamos de acuerdo con que vengan los ministros y expliquen a detalle el convenio”, dijo Hancco.

Por su parte el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que Majes II no es solo importante para Arequipa sino para el Perú por la cantidad de puestos de trabajo que generará y que esto tiene todo un impacto en la economía nacional.

“La unidad ejecutora es el Gobierno Regional de Arequipa, nosotros quisiéramos darle más velocidad. Si ellos quieren pueden encargar el proyecto al Ministerio de Agricultura y lo vemos con la celeridad del caso y si no es así les daremos el apoyo que necesiten”, dijo Vizcarra.

