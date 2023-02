Dióxido de cloro: Gerente regional de Salud de Arequipa se corrige y admite que no es recomendable tomarlo [AUDIO]

Gerente regional de Salud admitió que no hay evidencia científica sobre el uso del Dióxido de Cloro contra la COVID-19. | Fuente: Cortesía

El gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Félix Nova Palomino, admitió que no se debe tomar el dióxido de cloro para combatir el nuevo coronavirus y recomendó a la población a no consumirlo.

“Efectivamente, yo a la población, a nivel nacional y de Arequipa, les digo que el uso del dióxido de cloro no está justificado técnicamente, ni científicamente su efectividad, que no lo adquieran, no lo tomen, porque tiene complicaciones”, dijo en la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

También reiteró que él sí tomó el dióxido de cloro, pero porque su familia, "de costumbres arraigadas a lo popular", le recomendó y no porque exista una evidencia científica de su efectividad.

Recordemos que el miércoles, Nova Palomino reconoció haber bebido dióxido de cloro. Lo dijo así: "¿Si tenemos algo, entre comillas, que puede funcionar, por qué no podemos ponerlo en práctica? Particularmente, quien les habla, ha consumido el dióxido de cloro. Y hablando así, particularmente, me siento bien, me siento fortalecido", había afirmado.

De vuelta al jueves, cuando le recordaron que el gobernador Elmer Cáceres Llica pidió al Congreso de la República aprobar una ley para el uso de dióxido de cloro, respondió que el mensaje se entendió mal.

“El gobernador no quiso decir que se apruebe el uso del dióxido de cloro, sino que se hagan estudios, por ejemplo, en las universidades, sobre su uso. Creo que se entendió mal el mensaje”, explicó Nova en una clara contradicción con lo dicho ayer.

Además, el funcionario justificó que los anuncios hechos ayer por el Gobierno Regional de Arequipa sobre el dióxido de cloro, , durante una conferencia de prensa, se hicieron porque hay personas que lo están usando, y que desde la Gerencia de Salud buscan "orientar" a la población y decirles que ese producto tiene que ser demostrado científicamente.

“Él es arquitecto (cno referencia al gobernador Elmer Cáceres Llica). Nosotros somos el ente científico, yo no estoy de acuerdo que en este momento se pida eso. Se debe buscar un sustento científico, una base y si (esta) existe, recién solicitar al nivel central para que lo tomen en cuenta, como una propuesta. Y no para que ya se imponga”, dijo el gerente de Salud de Arequipa.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Christian Félix Nova Palomino, Gerente regional de Salud de Arequipa, da marcha atrás y recomienda no usar el dióxido de cloro. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer