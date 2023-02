La región de Arequipa continúa batallando con el virus, con alcaldes infectados, con familias haciendo largas filas para comprar oxígeno y con más de 23 mil contagiados. | Fuente: RPP Noticias

El hijo de un mecánico de 58 años denunció que su padre, infectado con la COVID-19, falleció por falta de atención médica en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en la región Arequipa.

Víctor Mamani contó a RPP Noticias que su padre ingresó hace diez días al área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este hospital y su evolución había sido favorable, tanto así que hace dos días las enfermeras señalaron que estaba mucho mejor, pero repentinamente, la noche del lunes 15 de julio, le dijeron que su progenitor falleció.

“No es justo que dejen a los pacientes a la deriva, y por esa razón mi padre falleció. Yo denuncio a los doctores por no dejar a una persona a cargo que nos diga cómo estaba evolucionando mi padre; no sabíamos nada. Ayer recién me dieron información. No es justo que estemos pasando por esto”, dijo Víctor.

A la pérdida del mecánico se suman otras tres personas, quienes presentaban síntomas de la COVID-19; ellas fallecieron en la entrada de emergencias del hospital, mientras esperaban recibir atención médica.

Frente a esta situación, el director del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Richard Hernández, mencionó que la falta de personal se debe a que se puso en cuarentena a los médicos especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de que el jefe del departamento diera positivo al nuevo coronavirus.

Por lo pronto, la región de Arequipa continúa batallando con el virus, con alcaldes infectados, con familias haciendo largas filas para comprar oxígeno y con más de 23 mil contagiados.

Además, en horas de la tarde se realizó una reunión entre el Comando Regional COVID-19 de Arequipa y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para determinar qué medidas se van a tomar para frenar la crisis hospitalaria que atraviesa la región.

Te sugerimos leer