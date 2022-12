Las personas deben formar filas de hasta casi dos cuadras para conseguir recargar los balones de oxígeno en una planta privada. La misma situación ocurre en las plantas de la Unsa de la Municipalidad Provincial de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Arequipa registra 11 mil 935 casos activos de la COVID-19, según la Gerencia Regional de Salud, y comienza a quedarse sin oxígeno por lo que los familiares de personas infectadas, que se tratan en sus casas, deben formar filas de hasta dos cuadras para conseguir recargar un balón.

Uno de estos ciudadanos es Luis, quien llegó al local de Praxair, ubicada en el Parque Industrial, a las 5:00 a.m. para recargar el balón de oxígeno para su padre. Él contó a RPP Noticias que no creía en la enfermedad.

“Antes como que no creía, normal hacía mis cosas, pero ahora que me toca pasar el caso de mi padre es muy triste verlo así, necesita oxígeno. Cuídense, cumplan los protocolos.”, dijo.

Las personas que llegan a esta planta de oxígeno dejan el balón, pagan 140 soles y recién lo recogen al día siguiente.

La señora Luz María también tuvo que formar la fila para hacer recargar su balón de oxígeno.

“Muchos pensamos que no existe, pensamos que no nos va a dar. Pero en un momento entra y es como si la muerte entrará a tu casa. Tengan cuidado, el oxígeno es caro, no es fácil conseguir”, indicó.

El mismo panorama se registra en los exteriores de las demás plantas de oxígeno de la ciudad como la de la Universidad Nacional de San Agustín, cuyo costo de 4 soles por cada metro cúbico, y el de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuya recarga es gratuita.

Hospital COVID-19 también se asfixia

La situación no es diferente para los que están internados en el hospital Honorio Delgado, su director médico, Gustavo Tohalino Meza, dijo en RPP Noticias que sus plantas de oxígeno funcionan al 100% de su capacidad y ya no pueden tener un paciente más con cánula de alto flujo porque provocarían el colapso de todo el sistema.

“Otro grave problema es el abastecimiento de oxígeno. El fin de semana las plantas se paralizaron producto de la alta demanda y tuvimos que reiniciar. Tenemos tres plantas de oxígeno más dos tanques que nos permiten almacenar 25 mil metros cúbicos, pero debido al alto flujo que damos a los pacientes estamos en el límite, ya no podemos aumentar una cama más”, explicó.

Ante esta situación y la posibilidad de que los pacientes requieran cantidades más grandes de oxígeno, Gustavo Tohalino dijo que la única solución es instalando una planta más.

Este panorama podría empeorar en los siguientes días porque el decano del Colegio Médico en Arequipa, Javier Gutiérrez, dijo a RPP Noticias que hasta la quincena de junio continuará el incremento de casos de contagio del nuevo coronavirus por el desarrollo del proceso electoral.

Los ciudadanos que forman filas denunciaron que sigue la "reventa de balones recargados" por parte de grupos de personas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer