Los buses interprovinciales que retomen su servicio desde el próximo 15 de julio no podrán transitar por las carreteras de Arequipa debido a que esta región continúa en estado de emergencia, dijo el gerente de los Terminales Terrestres, Marco Chauca Valdez.

Esta situación afectará a los pasajeros que quieran viajar, por ejemplo, de ciudades como Tacna y Moquegua hacia Lima o el norte del país.

“En la lógica y geográficamente bajo el tema de la cuarentena, los buses no podrían pasar por aquí. Arequipa es un punto de tránsito obligatorio de todo el sur hacia la región norte del país. Nosotros estamos en cuarentena hasta el 31 de julio. Consecuentemente no se podría realizar este tipo de transporte, pero no sabemos cómo están pensando los señores del Ministerio de Transportes”, dijo.

Asimismo, criticó las decisiones del ministro de Transportes, Carlos Lozada, porque hasta el momento no les han comunicado los protocolos de sanidad para los terminales terrestres.

“No conocemos específicamente cómo es que va a funcionar esto y no sabemos si el ministro y sus asesores están informados de las características de los terminales en el Perú. Pareciera que ellos únicamente miran los terminales empresa que hay en la capital o miran el terminal Lima-Norte que es diferente al de Arequipa”, expresó.

En Arequipa, los buses interprovinciales trasladan a 30 mil personas cada día. La paralización del servicio hace cuatro meses, generó que 20 empresas de transportes están a punto de quebrar por falta de ingresos.

El avance de la pandemia en Arequipa sigue en aumento. Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, 24 personas fallecieron en las últimas 24 horas y 974 dieron positivo, la cifra más alta en lo que va de la emergencia.

