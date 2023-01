Venezolano mantiene a su familia preparando ceviche en Terminal Pesquero de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Cuando José Manuel Rodríguez Romero llegó a la ciudad de Arequipa recorría el Terminal Pesquero de El Palomar gritando “Arepa, arepa”. Hoy, más de tres años después, prepara uno de los platos bandera del Perú en una cevichería ubicada al lado de este mercado.

Nacido en Venezuela, José Manuel cuenta que sus primeros días en nuestro país estuvo en Lima y la pasó mal porque no encontraba trabajo. Tenía que mantener a su hijo de tres años, por lo que decidió viajar a Arequipa, pero tampoco le fue fácil encontrar trabajo y comenzó a vender arepas.

Uno de sus puntos de venta fue el Terminal Pesquero de El Palomar, pero un día le ofrecieron trabajar en la cevichería “Puerto 92”.

“No me costó mucho trabajo aprender, se me hizo fácil, mis jefes me enseñaron todo. Ahora llevo más de tres años en este oficio”, explicó.

Ahora pasa sus días preparando ceviche y sus diferentes variantes, siendo el cevichop el que más le piden los comensales.

“Me parece fascinante trabajar aquí, porque estamos en el mercado, las personas siempre se antojan de un cevichop”, comentó José emocionado.

Asegura que preparar ceviche no tan difícil y hasta se animó a dar consejos para hacerlo en casa.

“Me gusta mucho, me parece una combinación excelente el dulce del camote con el ácido del limón, el pescado y la sal. Para una copita de cevichop, ponemos camote, choclo, luego cocinamos el pescado con sal, limón y ají. Le echamos una crema de rocoto o con chilcano”, explicó.

En el Día Nacional del Ceviche, José Manuel estuvo más ocupado que nunca y no piensa volver a vender arepas por lo pronto.

