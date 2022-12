Exgobernadora Yamila Osorio Delgado niega pago de coimas de ICCGSA. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Archivo

La exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, participó de la audiencia virtual del pedido de impedimento de salida del país por 18 meses en su contra, solicitado por el fiscal Hamilton Montoro Salazar, como parte de la investigación del pago de una coima de S/ 2 millones de la empresa ICCGSA hacia la exautoridad arequipeña.

Cuando Osorio hizo uso de la palabra negó haber recibido dinero para firmar el contrato de las obras del tramo III de la Variante de Uchumayo y dijo que se trata de una venganza porque en su gestión se defendió los intereses de Arequipa.

La exgobernadora explicó que resolvió el contrato a ICCGSA porque esta abandonó la obra. Esto le permitió ejecutar las cartas fianza por 30 millones de soles que se usó en cancelar deudas a pequeños y micro empresarios, proveedores de ICCGSA impagos.

“Sino ejecutaba las fianzas estas pequeñas empresas quebraban”, dijo.

Osorio se mostró molesta con la actuación de la Fiscalía, ya que la acusó de dar información sesgada al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, como que es culpable del incremento a la obra por 2 millones de soles.

Cuestionó también que se filtre información de la investigación a los medios de comunicación.

Yamila Osorio no pudo evitar quebrarse cuando explicaba sobre sus viajes entre Perú y España, por sus estudios de maestría, ella recordó la muerte de su hermana en enero de este año en un accidente de tránsito y que no pudo asistir a su entierro y recién llegó en marzo.

“Yo no he salido a España corriendo después de haberme enterado por los medios de comunicación de la denuncia. Estoy aquí siguiendo un proyecto de crecimiento profesional”, alegó.

No respondió a las acusaciones del letrado Montoro del pago de S/ 450 mil y de una reunión con tres directivos de ICCGSA en un restaurante de Lima para exigir el resto de la coima; tal como afirman los dos colaboradores eficaces.

Durante la audiencia el fiscal informó al juez que entre las 14 diligencias que hará está el pedido de levantamiento del secreto bancario y telefónico.

El fiscal Montoro, integrante del Equipo Especial Lava Jato, indicó que las acusaciones de los dos colaboradores eficaces son convincentes. Hizo mención que Yamila Osorio a través de su primo Edgar pidió un soborno de 2 millones antes de que se firme el contrato con la empresa ICCGSA.

