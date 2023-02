Eliana Paz García, jefa del área de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado. | Fuente: RPP

Una bebé dos meses de edad con una cardiopatía, que esperaba ser trasladada de Arequipa a Lima para ser atendida, falleció este lunes en una de las habitaciones del área de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado.

El padre de la bebé indicó que desde el 7 de enero aguardaban por el traslado de la menor de edad, pero murió "esperando ser evacuada".

"Hay negligencia en este hospital. Día a día nos indicaron que iba a ser trasladada, pero nada, esta mañana murió mi hija", expresó indignado.

La pequeña nació en noviembre del 2019, cuatro días después le detectaron su enfermedad cardíaca.

Explican demora en traslado

Eliana Paz García, jefa del área de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, aclaró a RPP Noticias que la demora en el trasladó de la bebé hacia Lima se debió a la falta de cama disponible en el Hospital del Niño.

"Para que a esta niñita la operen era necesario que el Hospital del Niño tenga cama disponible, no solamente en la especialidad sino que también cama disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos para que una vez operada la niña baje y tenga una cama. Ellos tampoco no reciben ningún paciente si no tiene toda su coordinación", dijo.

La doctora precisó que la bebé de dos meses de nacida tenía una cardiopatía compleja por lo que necesitaba una intervención quirúrgica y que hoy estaba programada su traslado a través de una ambulancia aérea.

"El traslado tenía que hacerse con una ambulancia aérea equipada y dependía del sistema que ellos tienen (...) la ambulancia aérea ya está viniendo de Lima para llevárselos junto a dos niños más, lamentablemente la niña falleció", precisó.

Te sugerimos leer