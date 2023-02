Comerciantes se enfrentaron a la Policía en su intento de evitar el paso de vehículos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa de retornar el uso de buses de transporte público por el centro histórico pondría en riesgo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que le fue otorgado por la Unesco el 2 de diciembre del 2000, dijo el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Rodolfo Nicoli.

Ante esta situación, Nicoli recordó que todas las ciudades que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, cada año, son sometidas a un proceso de calificación y evaluación para conservar el título.

“El Ministerio de Cultura viene advirtiendo desde hace dos años que esto es altamente peligroso y que si no tiene un control va a producir daños al centro histórico. Podemos entrar en el peligro de que nos quiten el título”, señaló.

Al respecto, el subgerente de transportes, Juan Carlos Callando, indicó que el tránsito de los vehículos por el eje vial Jerusalén – San Juan de Dios, que forman parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT), está sustentada técnicamente ante el Ministerio de Cultura por lo que se mostró sorprendido con las declaraciones de Nicoli.

De acuerdo a la disposición municipal, por día, un promedio de 200 buses pasarán por la zona. Hoy los dueños de los negocios y vecinos se enfrentaron a la Policía y dijeron estar en contra de la decisión municipal.

Los comerciantes de las galerías y centros comerciales de la calle San Juan de Dios hicieron un plantón, para evitar el paso de los buses. De inmediato un contingente policial llegó al lugar y tras un enfrentamiento, que no dejó heridos, la vía fue abierta al paso vehicular.

Las personas que viven en este eje vial, también estpan disconformes. María, una mujer de 70 años, contó a RPP Noticias que con esta disposición de la municipalidad sus hijos no la podrán trasladar en un vehículo privado. Pidió al alcalde no atentar contra los adultos mayores.

“Yo que vivo aquí que carro voy a tomar los vehículos privados no podrán pasar por esta zona. No puede violar los derechos de las personas. El alcalde debe volver todo a la normalidad, no puede cambiar las cosas. Yo soy adulta mayor”, dijo.

