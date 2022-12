Delincuentes usaban un automóvil con un cartel de prensa, para confundir a los policías. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Captura video

Dos presuntos delincuentes acusados de arrastrar a una mujer para robarle una cartera en la tercera etapa de la urbanización Guardia Civil, en Arequipa, fueron liberados por el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Paucarpata.

La magistrada Rosa Herrera ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta para Juan Carlos Sucari Limachi (48) y Elmer Willy Puma Limache (42), investigados por robo agravado y sindicados como miembros de la banda delincuencial “Los Pipiriguas”. También dispuso el pago de una caución de 3 mil soles.

En la resolución judicial se indica que no se cumplen con los requisitos para otorgar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Asimismo, uno de los investigados argumentó que sufre de diabetes y está en tratamiento, por lo que la jueza determinó que, debido a la pandemia de la COVID-19, no puede ser enviados al penal, pues es considerado como población vulnerable.

"Tengo mucho miedo. No puedo dormir. Me duele todo mi cuerpo porque me arrastraron casi 40 metros por la pista para quitarme mi cartera, y tengo miedo que me hagan algo”, dijo la denunciante, tras conocer la decisión judicial.

