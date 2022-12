Arequipa: Niño logra que su Región suspenda el uso de plásticos para forrar cuadernos y así evitar la contaminación

Facundo Manrique cursa el quinto grado de primaria y contó que aprecia la naturaleza. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Pablo Rojas

Facundo Manrique, de 10 años, logró que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa disponga la no utilización de forros de plástico en los cuadernos, libros, portafolios, agendas, etc. de los escolares, para evitar la contaminación del medio ambiente.

Para lograrlo, el estudiante tuvo que ser paciente. Hizo llegar su propuesta, en marzo del 2019, a la dirección de su colegio Max Uhle, cuando él cursaba el tercer grado de primaria. En agosto de ese año, su institución educativa aprobó su idea para que sea implementada en el 2020. Sin embargo, la aplicación de la medida duró poco, ya que la pandemia del nuevo coronavirus hizo suspender las clases.

Igual, su planteamiento iba calando. “Me sentí muy feliz, porque vi que no soy el único que piensa en la naturaleza. Yo no soy el único que puede salvar el planeta. Me sentí muy feliz”, le dijo a RPP Noticias.

Luego, escribió una carta a la Gerencia Regional de Educación que, en diciembre del 2020, oficializó la prohibición a través de la directiva 017-2020. Dicha medida está acorde con la Ley N°30884, la cual regula el plástico de un solo uso y prohíbe el consumo de plásticos innecesarios.

Esta semana, el director de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, Wilver Gómez, le reconfirmó a RPP que la disposición se aplicará este año. "Es una clara demostración de cómo podemos ejercer política pública a partir de acciones concretas como las de Facundo. Las acciones que hacemos como seres individuales se pueden llegar a hacer políticas públicas", dijo Gómez a RPP.

Facundo ahora cursa el quinto grado de primaria y pidió al Ministerio de Educación replicar la iniciativa en todo el país, para evitar la contaminación ambiental.

“Mi pedido es que todas las personas sigan mi iniciativa de no forrar los cuadernos con plástico. Se lo pido al Ministerio de Educación”, finalizó.

¿Cómo nació su idea?

Facundo contó a RPP que la iniciativa le nació luego de hacer un viaje familiar a la playa, en la provincia de Camaná, donde observó que, sobre la arena, había gran cantidad de plásticos. Fue entonces que se propuso salvar el planeta.

“Yo fui a la playa en mis vacaciones y vi cómo estaba lleno de plásticos. Cuando regresé y empecé clases, me dijeron que debía forrar mis cuadernos. Yo pensé: 'si este plástico es el que llega al mar y mata a los animales marinos, ¿por qué tendría que usarlo?'”, contó.

Facundo recordó que esa imagen del plástico en medio de la arena y cerca al mar le causó mucha tristeza. "Soy un niño sensible. Me afectó mucho saber que nuestros plásticos pueden matar a seres vivos. Entonces, dije que esto no puede seguir así. Si seguimos así, el mundo se seguirá destruyendo. No podemos vivir sin plantas y animales”, manifestó.

Facundo Manrique quiere ser biólogo de grande, según él, "para conocer más animales" y aprender a "cómo salvarlos de la contaminación ambiental". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

