Ronald Abel Guerreros Carrasco, de 18 años, es buscado por su familia y amigos desde que desapareció la tarde del lunes 8 de junio. Él salió a comprar a la farmacia leche en fórmula para su hermano menor en el distrito de Sachaca, región Arequipa.

Su padre, Brandky Guerreros Villafuerte, contó a RPP Noticias que su hijo llevó 50 soles para realizar las compras en una farmacia del distrito de Tiabaya, pero hasta ahora no saben nada de él, por lo que sentaron la denuncia de su desaparición en la comisaría de Sachaca.

“Yo salí de mi trabajo a las siete de la noche y al llegar a mi casa mi pareja me dijo que Ronald no volvía a casa, lo fui a buscar, pero no aparece, por eso decidimos hacer la denuncia. Hijo donde estés regresa a casa y si gastaste el dinero, no te diremos nada”, dijo Guerreros.

Hasta el momento no se tiene información de Ronald, él llevaba puesta una polera verde oscuro, short color beige y zapatillas negras. Quienes tengan información sobre el paradero del joven, pueden acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse al teléfono 940235911.

