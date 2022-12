María Fernanda Quiñones (22) desapareció el pasado 29 de septiembre. | Fuente: María Yagua Bustinza‎

La señora María Yagua Bustinza pidió ayuda a través de RPP Noticias para ubicar a su hija, María Fernanda Quiñones (22), que desapareció en extrañas circunstancias el pasado 29 de septiembre, en Arequipa.

La mujer dijo que María Fernanda era amenazada de muerte por su propio padre, Manuel Quiñones Cusiyupanqui, al punto que ella colocó cámaras de seguridad en su vivienda.

Según su denuncia, el día de la desaparición de su hija, Quiñones Cusiyupanqui tapó las cámaras. “Él le amenazaba, venía borracho a insultarle. A los vecinos también les había dicho que iba a matar a mi hija”, comentó Yagua Bustinza.

La mujer pidió a las autoridades celeridad en su caso, ya que han pasado casi cinco meses y aún no hay indicios de su hija. “Son cinco meses que no veo nada”.

La mujer pidió a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que interceda en este caso.

“Hablé con la señora ministra y me dijo que me iba a apoyar, pero su asistenta me pidió mi número y ella me dijo que no me podía apoyar porque María Fernanda ya era mayor de edad”, aseguró.

“Le pediría a la ministra que cumpla su palabra, lo que ella me ha dicho, que me iba a apoyar, me iba a ayudar”, sentenció.

El diario regional Sin Fronteras informó que Manuel Quiñones Cusiyupanqui fue liberado poco después de ser intervenido por este caso.

Your browser doesn’t support HTML5 audio La madre pidió a la ministra Gloria Montenegro que interceda en este caso.

Te sugerimos leer