Your browser doesn’t support HTML5 audio La hermana de la víctima, Emily Monroy, denunció las irregularidades en RPP Noticias. | Fuente: RPP

Luego de dos años del asesinato de Katherine Monroy Huanca, de 18 años, a manos de su expareja Renzo Condori, la familia de la joven continúa en su búsqueda de justicia.

Condori fue sentenciado a 14 años y 4 meses de prisión por el feminicidio, y 2 años y 2 meses de cárcel por el delito de peligro común. La fiscalía apeló el caso; sin embargo, el lunes 17 de febrero, día de la audiencia, la fiscal María Lazo no se presentó y el juzgado declaró inadmisible el recurso, ratificando la pena actual.

La fiscal Lazo Rodríguez justificó su inasistencia al indicar que estuvo de vacaciones del 12 al 14 de febrero y no tomó conocimiento de la audiencia programada desde noviembre del 2019.

“Ella ya está muerta y acá no tienen derechos”

La hermana de la víctima, Emily Monroy, contó a RPP Noticias que ellos tampoco estaban notificados. “Nos apena no haber sabido, entiendo la posición de la fiscal porque todos sabíamos que la mayoría de la corte salían de vacaciones”, señaló.

Para la familia Monroy Huanca, esta es la segunda vez que no los notifican. “El 27 de noviembre se tenía que hacer la lectura final de la sentencia, pero la audiencia se hizo tres días antes sin avisar a nuestra abogada ni a la fiscal. Dicen que los jueces tenían capacitaciones”, contó Emily.

En dicha audiencia, de lectura de la sentencia final, Emily Monroy pidió a los jueces, considerar que su hermana tenía 18 años y un futuro por delante. “Los jueces fueron muy toscos y me dijeron: ‘Ella ya está muerta y los muertos acá no tienen derechos’. Solo me queda esperar la justicia divina”, señaló.

Te sugerimos leer