La madre de la menor, María Chambi, pidió la intervención del Ministerio de la Mujer para que le ayuden a encontrar a su hija. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

Bajo los lemas “Policía busca a Xiomara” y “pena máxima para los secuestradores” familiares y amigos de Xiomara Coaquira Chambi de 17 años, realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Arequipa exigiendo mayor interés por el caso de la menor desaparecida desde el 12 de septiembre. Elena, hermana mayor de la menor, dijo en RPP que al momento las investigaciones son lentas pese a que han informado a la policía la identidad del presunto secuestrador. “No hay frutos y es incierto el paradero de mi hermana. La policía ya tiene identificado al sujeto que no tiene paradero fijo”, manifestó. El día de su desaparición Xiomara fue a comprar una cometa y unos caramelos a una tienda del sector de Cristo Rey, en el distrito arequipeño de Paucarpata. Una cámara de seguridad muestra a un hombre acercarse a ella y luego los dos desaparecen de las imágenes. La menor no se llevó ropa ni documentos personales. Carmen, compañera de la adolescente, contó que Xiomara era una niña tranquila y que le gustaba ayudar mucho en casa. “Pedimos a la población que nos ayude y que la policía agilice su trabajo porque tiene todas las evidencias. O es que, ¿quieren que aparezca muerta? Hay un acosador, un violador y no sé porque no se mueven”, manifestó. La madre de la menor, María Chambi, pidió la intervención del Ministerio de la Mujer para que le ayuden a encontrar a su hija. “Ya no puedo más, quiero que me ayuden”, dijo. El coronel Carlos Urbina, jefe del Depincri de Arequipa, dijo que la policía ha duplicado los esfuerzos para ubicar a la menor y que realizan operativos en terminales y mercados.

