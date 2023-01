Estudiantes de la UTP aseguran que algunas carreras han incrementado las pensiones hasta en 200 soles. | Fuente: RPP

Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) realizó una protesta en el frontis de la universidad ubicada en la segunda cuadra de la calle Tacna y Arica en el centro de la ciudad de Arequipa.

Ellos exigen la reducción de las pensiones hasta en un 50% de la pensión. Indican que, debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, muchos padres de familia y estudiantes se quedaron sin trabajo y no pueden pagar el mismo precio que pagaban antes de la pandemia.

Han denunciado que pese a la crisis que afronta el país por la emergencia sanitaria, la universidad incrementó el costo de la pensión, en algunas carreras hasta en 200 soles.

La Policía intervino y los protestantes se dispersaron. | Fuente: RPP

“Estamos exigiendo una pensión justa, no estamos utilizando los laboratorios, bibliotecas, las salas de estudio y ningún tipo de recurso de la universidad como agua, luz, Internet y no pueden cobrar lo mismo”, comentó Magiber Bustamante, estudiante de la UTP.

El estudiante señaló que las autoridades universitarias se han negado a reducir el costo de las pensiones: “La directora dice que no pueden bajar la pensión porque han realizado una inversión millonaria con la construcción de sedes, y no pueden perjudicarse, pero estos ambientes no los utilizamos”, comentó.

Indican que el contrato educativo con la universidad es por el servicio presencial y la modalidad virtual no representa los acuerdos establecidos por el servicio educativo. Ellos han pedido la intervención del presidente de la República, Martín Vizcarra, para que pueda regular el servicio universitario.

