El cuerpo de una mujer es encontrado en una vivienda abandonada en Camaná, Arequipa.

Peritos de criminalística y efectivos policiales llegaron hasta el lugar para el levantamiento del cadáver.

El cadáver de una mujer identificada como Mili Rosario Quispe Ichuña (31) fue encontrado en un inmueble desolado, ubicado en le distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, en Arequipa.

El hallazgo se produjo el pasado domingo alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando un grupo de tres niños jugaba cerca de la vivienda, rodeada por abundante vegetación.

Hasta el lugar llegaron esta mañana varios peritos de criminalística y efectivos de la Policía de Homicidios para realizar las diligencias correspondientes.

En declaraciones a RPP Noticias, el coronel de la PNP Carlos Urbina reveló que la mujer posee una herida en el párpado izquierdo. Su cuerpo ha sido derivado al médico legista para conocer las causas de su muerte.

“Lo único que presenta es un golpe a la altura de la ceja, pero vamos a determinar bien cuál fue la causa de muerte con el protocolo de la necropsia”, indicó.

Los familiares revelaron a las autoridades que no se comunicaban con ella desde hace tres días, no obstante, no interpusieron una denuncia para reportar que se encontraba extraviada.

