Nancy Quiroz, tía de la víctima, denunció que en un inicio la policía no se interesó por la búsqueda y que tuvieron que buscar a Leónidas Barrientos por su cuenta. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

El cadáver de Leónidas Barrientos Góngora fue hallado en una vivienda abandonada del sector IV de la Asociación de Vivienda José Luís Bustamante y Rivero, en el distrito arequipeño de Cerro Colorado, informó la Policía. Horas antes su auto, con el que realizaba el servicio de taxi, fue ubicado en la ciudad de Juliaca, región Puno.El padre de familia que se desempeñaba como taxista fue reportado como desaparecido el 28 de octubre. Sus compañeros de la empresa Grupo Texas se movilizaron por toda la ciudad para intentar ubicarlo, pero no lo consiguieron. Incluso sus familiares realizaron protestas exigiendo que la policía realice los trabajos de búsqueda. Según la información policial, el auto Toyota Yaris de placa V8X-457 pudo ser ubicado por el GPS que condujo a los efectivos hasta una vivienda de la urbanización Dos de Mayo, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román. La dueña de la vivienda dijo a los agentes que el auto había sido dejado por su inquilino Fredy Copa Chávez el 30 de octubre, dos días después de la desaparición de Leónidas Barrientos. Al revisar el auto encontraron 12 placas de rodaje por lo que no se descarta que Fredy Copa, quien está no habido, sea integrante de una banda dedicada al robo de vehículos.La policía siguió la ruta que hizo el taxista antes de que el auto sea trasladado a Puno y llegaron hasta un pequeño cuarto donde estaba el cadáver del padre de familia con signos de tortura. Nancy Quiroz, tía de la víctima, llegó hasta la escena del crimen para pedir que identifiquen a los asesinos de su sobrino que deja en orfandad a un adolescente y un bebé de dos meses. “Por favor…que den con los asesinos, con esos delincuentes, porque esto no puede quedar impune, hoy es mi sobrino, mañana puede ser tu propio hijo o tu propio hermano que se gana la vida así… Se han debido llevar el carro, las cosas materiales no valen como una vida, de qué sirve que se lo han matado…les pido a toda la población que seamos empáticos y que pidamos justicia por nuestros hijos y hermanos”, expresó en medio de lágrimas. La policía de homicidios del Depincri inició las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de Leónidas Barrientos Góngora de 45 años. El caso es investigado por la fiscal Silvia Pinto Rodríguez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, quien continuará con las diligencias.

Te sugerimos leer