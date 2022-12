El cebollar, zona donde falleció el bebe de cuatro meses | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Un bebé de cuatro meses murió al no recibir atención médica oportuna. Naty Pinto, madre del bebé dijo a la Policía que el menor tenía fiebre y posiblemente desarrolló una pulmonía que acabó con su vida. El hecho se registró en el distrito de Paucarpata (región Arequipa).

La madre contó que los malestares a su bebé empezaron el último martes y decidió atenderlo en casa. "No lo llevé al hospital porque no tenía plata y pensé que le bajaría la fiebre si lo bañaba, luego me dijeron que tenía pulmonía", señaló a la policía.

La joven indicó que el jueves 27 mayo su hijo lloraba de manera constante y tras calmarlo por algunos momentos se quedó dormido en sus brazos, pero luego de unos minutos se dio cuenta de que el niño había muerto.

La Policía y el Ministerio Público llegaron a su vivienda ubicada en el asentamiento humano El Cebollar para el levantamiento del cadáver. El cuerpo del menor fue llevado a la morgue para la necropsia de ley.

Los vecinos colaboraron con la compra de un pequeño cajón y la municipalidad se comprometió a entregar un nicho para el entierro en el cementerio de El Cebollar.

La joven de 21 años llegó a Arequipa a inicio de marzo, antes del inicio del estado de emergencia y no pudo retornar a Puno, su ciudad de origen. Se quedó en casa de su hermano para afrontar la cuarentena.

Te sugerimos leer