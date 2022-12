Año escolar 2021: Niños que viven al pie del Misti en Arequipa no acceden a clases por falta de equipos [VIDEO]

En la Asociación de Vivienda El Buen Pastor, en el distrito de Mariano Melgar, no hay señal de radio o televisión. Además, los niños deben compartir un celular con sus hermanos para conectarse a clases. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

En el primer día del Año escolar 2021, al menos cincuenta alumnos de la Asociación de Vivienda El Buen Pastor, en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, no pudieron acceder a sus clases virtuales por falta de equipos tecnológicos, indicaron sus padres.

En esta parte de la ciudad de Arequipa no hay señal de televisión ni de radio, por lo que desde el 2020 no pueden conectarse al programa “Aprendo en Casa”, y la calidad del internet no es la adecuada, según comentaron.

Sin equipos tecnológicos

Lucrecia Sucso Merma tiene dos hijas, la mayor está en secundaria, pero no puede conectarse a las clases virtuales porque en el único celular que tienen no funcionan las aplicaciones Zoom o Google Meet, según ellos.

“Las clases que dan los profesores son por el Zoom o Meet, pero mi celular no tiene capacidad, solo funciona el Whatsapp. Tampoco 'agarra' señal, tenemos que poner una antena, pero tampoco 'agarra' señal de los canales (de televisión)”, dijo en el primero día oficial del Año escolar 2021.

Otro problema que también tienen los estudiantes de esta parte de Arequipa es que solo cuentan con un celular y a veces todos los niños de una casa tienen clases a la misma hora, como el caso de la señora Alicia Álvarez, madre de tres niños.

“Yo tengo el problema de que trabajo con un solo celular y los tres tienen clases a las nueve de la mañana. Tengo que hacer saludar a uno, luego cambiar para que el otro entre a su clase y lo mismo con mi otro hijo. No pueden estar en clases. Por eso necesito apoyo, lo que dijeron de entregar equipos tecnológicos desde el gobierno”, contó Lucrecia Álvarez.

El año pasado, los vecinos de esta zona pidieron ayuda a las autoridades al ver que los escolares no recibían las clases, pero ninguna autoridad les brindó apoyo.

