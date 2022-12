Despiste de camiones ocurrió en la vía Arequipa - Puno. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Dos camiones cargados de cerveza y mineral se despistaron ayer en el kilómetro 121 de la carretera Arequipa – Puno y provocaron el cierre de la vía por más de cuatro horas.

Félix Puma Hualla (36), conductor del camión que transportaba mineral de la empresa Hudbay, resultó herido. La Policía indicó que Puma declaró que a su unidad se la vaciaron los frenos y perdió el control.

La autoridad policial también explicó que no se trató de un choque, sino de un despiste. Primero se accidentó el camión cargado de mineral y, a las dos horas, ocurrió lo mismo con el camión cargado de cajas de cerveza.

Fredy Mamani, conductor del camión cargado de cerveza, dijo que una camioneta le cerró el paso. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

¿CÓMO OCURRIÓ?

Fredy Mamani Huaypuma (33), conductor del camión de placa C9W-283, cargado con dos mil cajas de cerveza, dijo a RPP que una camioneta se le cruzó por la izquierda y provocó que se despiste.

“Se me cruzó y yo también me fui por la izquierda y ya no pude reaccionar, me ganó. Partí de Cusco a Arequipa, llevaba dos mil cajas”, dijo Mamani.

En la zona quedó desparramado el mineral del camión de Hudbay y también los vidrios y líquido de las botellas de cerveza.

Mineral quedó desparramado en la zona y comuneros denuncian contaminación de un manantial. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

DENUNCIA

Pepe Andrés Huahua Llanos, presidente de la comunidad de Pampa de Cañahuas, denunció en la comisaría de Imata que un manantial de agua, ubicado a 80 metros del accidente, fue afectado por el desplazamiento del mineral que era transportado en el camión de Hudbay.

Huahua solicitó a las autoridades que realicen una inspección en la zona para determinar el grado de contaminación y se establezca responsabilidades.

