Sin aplausos y sin dinero: Ser payaso en tiempos de la COVID-19

Sin show no hay aplausos ni dinero. Payaso pide a los municipios contratarlos para hacer show rodante. | Fuente: Cortesía

Si trabajar como payaso es difícil en tiempos normales, en plena pandemia, se complica más. Sin lugares públicos y con la gente encerrada, ¿cómo hacer? Desde que empezó el estado de emergencia por la COVID-19, Elio Porras, conocido como el payasito “Fantasmita” en Andahuaylas (Apurímac), se quedó sin chamba. Para alimentar a sus tres hijos decidió hacer shows virtuales con la esperanza de que el público le haga depósitos en su cuenta bancaria.

“No le he puesto un precio a mi trabajo, a los clientes les digo que me depositen su voluntad al final del show. Siempre espero que su voluntad sea más grande que la sesentena”, comenta 'Fantasmita' que, en cada frase que suelta, imprime su inagotable humor.

Según Porras, no fue considerado para cobrar algún bono del Estado. Y sus colegas, tampoco. La cuarentena los sorprendió en uno de los meses en los que más trabajo suelen tener. “Marzo es el inicio del año escolar y también de los shows. En la semana que comenzó el estado de emergencia, tenía cuatro contratos. Y se cancelaron”, explica.

Los compañeros de 'Fantasmita' también se quedaron sin ingresos económicos. | Fuente: Cortesía

Reír para vivir

Su aventura en el humor se inició en 1989, cuando estudiaba en el colegio Juan Pablo II, de San Juan de Lurigancho (Lima). Recuerda que siempre le gustaba ver la sonrisa del público e interactuar. Hoy, restringido por el nuevo coronavirus, es lo que más extraña.

“Mis presentaciones virtuales buscan integrar a las familias y me permite tener un público de diversas partes. Un día hice un show a una joven que cumplía años y que vive en Finlandia”, cuenta, orgulloso, 'Fantasmita'.

Antes de dedicarse por completo a ser payaso, Elio Porras estudió Periodismo en Lima, pero no pudo acabar la carrera. Cuando llegó a Andahuaylas, unió el humor con las noticias y desde el 2000, conduce en una radio local un programa de imitación de personajes llamado “Los cazafantasmas de la información”.

Su habilidad hizo que participe, en el 2008, en el concurso “Los Chistosos de RPP”. Ganó el primer puesto gracias a sus imitaciones y sentido del humor.

Las personas saludan a 'Fantasmita', desde sus techos, minutos antes de su detención. | Fuente: Cortesía

Payasos a la comisaría

La necesidad de generar ingresos en medio de tantos días de para, hizo que 'Fantasmita' se juegue el pellejo cuando el país se acercaba a los sesenta días de aislamiento social. Junto a otros humoristas y personas vestidas de 'mascotas', armó un show rodante por el Día de la Madre, el lunes 11 de mayo.

Una decena de payasos y personajes graciosos se montaron en una móvil y, amenizados por una banda de músicos del Ejército, recorrieron las calles para repartir alegría. El show lo realizaron respetando la distancia social requerida. Pero la jornada acabó mal.

La Policía detuvo al elenco, incluidos los militares, y todos fueron conducidos a la comisaría de Andahuaylas. Les pusieron una multa por no tener permiso para la actividad. Su detención fue noticia mundial, pues medios como la BBC de Londres mostraron el video.

Las imágenes mostraban cómo dalinas, payasos, arlequines y personas con trajes de personajes de dibujos animados como Mario Bross y Pikachu ingresaban a la comisaría en una escena que mezclaba rareza, gracia y hasta pena.

“Hola, amigos. Solo me queda decir que después de la detención, mi vida ha dado un giro de 387 soles. Los payasitos y animadores de Andahuaylas solo quisimos alegrar a las mamás y terminamos alegrando a los policías", explica 'Fantasmita', con ironía, en un video que grabó dos días después de su detención. La referencia a los 387 soles tiene que ver con la multa que tuvo que pagar. El chiste le salió caro. Nunca mejor dicho.

'Fantasmita' y sus amigos en la comisaría. Fueron detenidos y multados por incumplir la cuarentena al hacer un show rodante. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Elio Porras

¿Y si miramos de otra forma?

En su intento por justificar que la acción no merecía terminar en la comisaría, Elio Porras resaltó que el mensaje que daban en el recorrido alegre por las calles, era sobre la importancia de lavarse las manos y de que la gente se quede en casa.

“Que sean como 'Pimpón'. 'Pimpón es un muñeco alegre y juguetón, se lava las manitos con agua y con jabón' (cantó). Cuiden a sus hijos, no los dejen salir, no solo son el futuro del Perú, son nuestros clientes”, dice 'Fantasmita'.

Ahora pide a las autoridades que lo contraten junto a sus compañeros para hacer shows rodantes en Andahuaylas. ¿Por qué no? Si al final, reír en estos tiempos, es de lo más preciado. "Unos roban canastas en plena pandemia, otros son detenidos por robar sonrisas". Frase de Elio Porras. Y no. No es un chiste.

Tras su detención, explicó la difícil situación que atraviesan las personas que animaban eventos infantiles. | Fuente: Cortesía

