El Hospital Diospi Suyana se ubica en el distrito de Curahuasi en la región de Apurimac. | Fuente: Hospital Diospi Suyana | Fotógrafo: Cortesía

El fundador y director del hospital Diospi Suyana, Klaus Dieter John, denunció al Gobierno Regional de Apurímac y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) por no cumplir con la transferencia monetaria, tras el convenio y adenda firmado entre ambas instituciones para la atención de pacientes con la COVID-19.

El 22 de marzo se suscribió el convenio y, según Klaus Dieter, en el documento la Diresa se comprometió a asumir los gastos extra del hospital por recibir pacientes con el nuevo coronavirus, además de entregar medicamentos, guantes, mandiles y otros productos.

Tras el convenio, el hospital invirtió medio millón de soles para adecuar sus instalaciones, comprar una planta de oxígeno y alistar 40 camas de hospitalización con puntos de oxígeno y 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Luego del convenio y tras el envío en dos ocasiones del presupuesto, la Diresa realizó una inspección al hospital ubicado en Curahuasi y el 30 de abril se firmó una adenda. El problema se originó cuando la Diresa pidió firmar el contrato y los directivos del hospital se negaron, por consejo de sus abogados.

“No podemos esperar doce meses para el pago, nosotros vivimos de las donaciones y hemos invertido ese dinero para adecuar nuestro hospital que está para servir. El Gobierno Regional ni la Diresa han hecho negociaciones serias”, señaló Klaus – Dieter.

El director regional de Salud, Carlos Quintana, dijo a RPP Noticias que no han realizado la transferencia porque se debe firmar el contrato. “Los representantes no quisieron firmarlo porque (para ellos) era suficiente con el convenio y la adenda, pero no es así. Nosotros no hemos cerrado la posibilidad… no tenemos ninguna mala intención”, aseguró.

Diresa: “Sin contrato no hay transferencia”

Por su parte, el asesor de la Diresa, Sergio Perez, señaló que en el convenio no se fijó un monto económico, por lo que rechazó haber ofrecido a los directores del hospital un depósito monetario desde marzo.

“El monto no existe en ese convenio de cooperación, en la adenda ya se especifica montos y cuánto va a costar cada intervención de los pacientes. Para la transferencia es necesario firmar un contrato”, aseguró el funcionario.

Según Pérez, en la adenda se consignó como adelanto 491 mil soles por el concepto de atención médica, que sería descontado cada vez que el hospital reciba un paciente con la COVID-19. Además, dijo que el Gobierno Regional debe asegurar que se devuelva el dinero si no hay pacientes atendidos y según su percepción: “(Los directivos del hospital) no suscriben el contrato, porque no quieren asumir responsabilidades”.

En negociaciones

El lunes 1 de junio, Klaus Dieter llegó a Lima y desde entonces, ha sostenido conversaciones con el ministro de Salud, Víctor Zamora; el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos y varios congresistas.

Tras la reunión con los ministros, el Hospital Diospi Suyana tiene dos opciones para prestar sus servicios a la región y así recuperar el dinero invertido. “Nosotros vamos a presentar un borrador el día viernes al Ejecutivo y una segunda opción es que el Sistema Integral de Salud nos contrate directamente”, explicó su director.

